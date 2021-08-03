توقعات بخفض درجات القبول لتنسيق الثانوية العامة 2021 في القليوبية

كشفت مصادرمطلعة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية ومحافظة القليوبية أنه يتم حاليا دراسة مطالب أولياء الأمور وبعض النواب والمواطنين بخفض تنسيق الثانوية العامة 2021 في محافظة القليوبية لأقل من المجموع المحدد للإلتحاق بالثانوي العام ب235 درجة حيث تقدم عددا من نواب البرلمان والشيوخ بعدة طالبت بناء علي مطالب الأهالي للنظر في خفض مجموع القبول في الثانوي العام لإستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب في مرحلة التعليم الثانوي العام.

وأشارت المصادر أنه يجري إعادة الدراسة الإكتوارية الخاصة بكثافات الفصول في المدارس في ضوء ما تم قبوله من طلبات حتي الآن وتحديد الأماكن والمدارس التي تسمح بالنزول بالمجموع لتخفيض الحد الأدني ومن المقرر إعلان التفاصيل قريبا.

235 درجة الحد الادني لتنسيق الثانوية العامة 2021 القليوبية

وكانت محافظة القليوبية اعلنت تنسيق الثانوية العامة 2021 بحد أدنى للقبول 235 درجة للعام الدراسي 21/ 22 بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول التي أعددتها مديرية التربية والتعليم حيث من المتوقع التحاق 34223 طالبا وطالبة خلال العام الدراسي الجديد بكثافة تتناسب مع هذا المجموع.

رابط التقدم لتنسيق الثانوية العامة 2021 القليوبية

في سياق متصل تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية إستقبال طلبات الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية 2021 لتنسيق الثانوية العامة 2021 العام بحد أدني 235 درجة من مجموع 280 درجة بعد التسجيل الإليكتروني علي الرابط المخصص من وزارة التربية والتعليم للتقدم الإليكتروني من هنـــــــــــا

والذي يتيح للطالب التقدم إليكترونيا وتحديد المدرسة التي يرغب في الإلتحاق بها وإستخراج طبعه إليكترونية من نموذج الرغبات الإليكتروني وتسليمها مع الملف لإدارة المدرسة واللجان المخصصة للتقدم بكل مدرسة.

خطوات وضوابط تنسيق الثانوية العامة 2021 القليوبية

وحددت إدارة التعليم الثانوي المركزي بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية طريقة وخطوات وضوابط التقدم لتنسيق الثانوية العامة 2021 بمدارس المحافظة كالتالي :

التسجيل إليكترونيا بالرغبات للطالب علي الرابط من هنـــــــــــا

بإستخدام الإيميل المدرسي للطالب وكلمة السر

التنبيه مشددا على أولياء الأمور والطلاب التابعين للمربع السكني الإلتزام بالتوزيع الجغرافي حسب المدرسه الحاصل منها على الشهادة الإعدادية عند التقديم إلكترونيا

الطلاب الحاصلين على مجموع (٢٦٦ درجة) فأكثر يحق لهم التقدم بملفاتهم الي المدارس التي يرغبون الالتحاق بها على مستوى المديرية

الإختيار من خريطة التنسيق الإلكتروني التي تسمح للطلاب الحاصلين على مجموع (٢٦٦) درجة فأكثر التقدم لأي مدرسة بالمديرية بعد استيفاء البيانات واختيار الثلاث رغبات للإدارة والمدارس التي يتقدم إليها.

التسجيل الإلكتروني من خلال الإيميل الموحد التي تم التسجيل به لاستمارة الشهادة الإعدادية وعند النسيان للرقم يمكن الحصول عليه من المدرسة الاعدادية التابع لها الطالب او من خلال خاصية على موقع الوزارة

لابد من تسجيل 3 رغبات (اختيارات) للمدارس التي يرغب الطالب الالتحاق بها. لكي يتمكن من حفظ وتسجيل وطبع الملف الإلكتروني

بعد أن يتم تسجيل الطالب إلكترونيا وطباعة استمارة الرغبات إلكترونيا يتقدم بها مع الملف الورقي للمدرسة عليها حسب التوزيع الجغرافي للمدارس

يتم قبول الملفات الورقية بالمدارس بعد أن يتقدم الطالب للتسجيل إلكترونيا وبعد استيفاء باقي المستندات المطلوبة للتقديم.

سيتم غلق الموقع الإلكتروني يوم ١٥ أغسطس 2021 المقبل ولن يسمح لأي طالب للتقدم بعد ذلك الموعد

طلاب المدارس الرسمية للغات ليس لهم تقديم إلكتروني وبالتالي لن يقبل اي ملف ورقي لهم لحين صدور تعليمات أخرى تسمح لهم بالتحويل

بالنسبة لطلاب فصول الخدمات المسائية سيتم تحديد مرحلة ثانيه لهم بعد 15 أغسطس 2021 المقبل

الاوراق المطلوبة لتنسيق الثانوية العامة القليوبية 2021

شهاده ة نجاح أصل و4 صور

شهادة ميلاد أصل و4 صور

4 صور شخصية حديثة للطالب

شهادة صحية أصل و4 صور

بطاقة الأب ولأم 4 صور