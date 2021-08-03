جواز السفر وثيقة رسمية للسفر تقرّها الدولة التي يتبعها المواطن، وتُعرّف حاملها من حيث جنسيته وهويته طبقًا للدولة التي ينتمي إليها، وتسمح هذه الوثيقة لحاملها بالدخول والمرور إلى الدول الأخرى، ويكثر البحث بشكل يومي من قبل المواطنين الراغبين في السفر عن مدة صلاحية جواز السفر وقيمة استخراج الباسبور أول مرة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» مدة صلاحية جواز السفر وقيمة استخراج الباسبور أول مرة خلال 24 ساعة وفقًا لوزارة الداخلية على النحو التالي:

مدة صلاحية جواز السفر

ويبلغ عدد صحائف جواز السفر 52، ولا يجوز إضافة صحائف بيضاء إلى جواز سفر امتلأت صحائفه، بل يتعين استخراج جواز سفر جديد ويصدر جواز السفر صالحًا لجميع دول العالم ما لم يُذكر خلاف ذلك.

ويصدر جواز السفر المميكن العادي صالحًا لمدة 7 سنوات من تاريخ إصداره ما لم يُنص على مدة أقل.

قيمة استخراج الباسبور أول مرة

وتبلغ قيمة استخراج الباسبور أول مرة نحو 335 جنيها رسم جواز السفر، ونحو 400 جنيه ضمان مالي.

وحال استخراج جواز سفر بدل تالف أو فاقد أو بدل جواز سفر منتهي أو ممتلئ الصفحات تبلغ قيمة الرسوم نحو 458.5 جنيه رسم جواز السفر، و400 جنيه ضمان مالي.

المستندات المطلوبة لاستخراج باسبور أول مرة

1. بطاقة الرقم القومي لمن بلغ سن الـ16 عامًا، على أن تكون سارية ويكون مثبتا بها المهنة الحالية والحالة الاجتماعية الحالية للإناث.

2. شهادة الميلاد القومي لمن هم دون 16 عامًا.

3. شهادة القيد الدراسي للطلبة والطالبات لمن أتم الثانية عشرة عامًا للعام الدراسي الحالي.

4. مستند التجنيد بالنسبة للذكور.

6. عدد 3 صور حديثة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 4×6.

7. تقديم المؤهل الدراسي حال عدم ثبوته بالبطاقة.