طلب الاستعلام عن صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي، أمر يهم الكثير في الوقت الحال، منذ إعلان إطلاق مبادرة التمويل العقاري، وفي إطار اهتمام الكثيرين تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز خطوات طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي.

خطوات طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي

خطوات التسجيل عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي كما يلي:

1- ادخل إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2- انقر على خيار إنشاء حساب جديد.

3- إدخال المعلومات المطلوبة، «الرقم القومي ورقم الهاتف، ....».

خطوات طلب استعلام عن صندوق التمويل العقاري

ويمكن الاستعلام عن طلب تخصيص وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل عن طريق صندوق التمويل العقاري، ووزارة الإسكان الاجتماعي 2021، باتباع الخطوات التالية:

1- تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري.

2- اضغط على التمويل العقاري من خلال القائمة الرئيسية للموقع.

3- اختر أيقونة الاستعلام عن حالة الطلب.

4- دوّن بيانات المتقدم كاملة، وتشمل «الاسم، الرقم القومي، العنوان، ومحافظة الإقامة».

5- تحديد المشروع الذي تم حجز الوحدة السكنية به.

6- كتابة الرقم السري الذي تم إنشاء الحساب الخاص به عند إدخال البيانات.

7- في النهاية تظهر لك حالة الطلب المقدم مسبقا من «استلام، محل إنشاء».

شروط حجز شقق مبادرة التمويل العقاري

يشترط أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد الأعزب 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة.

يصل الحد الأقصى لسعر الوحدة غير شامل وديعة الصيانة للفرد الأعزب 1.1 مليون جنيه، أكثر من 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه للأسرة.

وتبلغ الدفعة المالية المقدمة من العميل كحد أدنى للفرد الأعزب 15% من إجمالي قيمة الوحدة، والأسرة 20% من إجمالي قيمة الوحدة.