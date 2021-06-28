صندوق التمويل العقاري.. شقة بفائدة 3% لـ محدودي الدخل

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة دعم كل شرائح المواطنين للحصول على سكن ملائم وبأسعار عائد مدعمة، قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 28 مارس 2021، إصدار مبادرة للتمويل العقاري يتم بموجبها تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه مصري من خلال البنوك، تستهدف فئة العملاء من محدودي ومتوسطي الدخل.

وتتيح مبادرة التمويل العقاري، فرصة الحصول على وحدة سكنية، بفائدة متناقسة 3%، ونظام سداد يسمح بالتقسيط لمدة 30 عاما، بدلا من مبادرة التمويل العقاري السابقة، التي كانت تتيح السداد لمدة 20 عاما فقط.

صندوق التمويل العقاري

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قد أعلن من قبل، عن طرح وحدات سكنية، ضمن الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي، وذلك تزامنا مع إعلان البنك المركزي عن الموعد الرسمي لتطبيق مبادرة التمويل العقاري الجديدة.

وتندرج وحدات الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي، ضمن المشروعات السكنية المستفادة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة، وفقا لتصريحات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والبنك المركزي، بشأن تفاصيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة.

أما بالنسبة للعملاء المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في دیسمبر 2019 بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص، والذين تنطبق عليهم شروط المبادرة الجديدة، يمكن تعديل سعر العائد المطبق ليصبح 3% متناقص بدلا من 8%، وكذا تعديل مدة القرض لتصل إلى 30 عاما بحد أقصى وفقا لرغبة العملاء.

شروط الحصول على التمويل العقاري

وهناك شروط، وضعها البنك المركزي، للحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة، منها أن يكون المتقدم للإستفادة مصرى الجنسية، وألا يكون قد سبق التخصيص له أو لأسرته من قبل.

كما يعد شرطا أساسيا للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، ألا يكون العميل المتقدم قد استفاد بقرض من مبادرة التمويل العقاري السابقة.

وجدير بالذكر أنه يجري استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة «الأقارب حتى الدرجة الثانية» المتقدمين لحجز وحدات سكنية من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل، وذلك بالنسبة للملفات الواردة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.