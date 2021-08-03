تجديد حبس صاحب «سنتر تعليمي» في واقعة انتحار فتاة ببنها

قررت غرفة المداولة بمحكمة جنايات بنها، تجديد حبس صاحب سنتر تعليمى ببنها، 45 يومًا، بعد اتهام أسرة فتاة له بأنه السبب فى انتحارها داخل السنتر الذي كانت تعمل فيه، ويملكه بشارع كلية التجارة ببنها، بعدما أخذت حبة حفظ الغلال السامة.

كانت نيابة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية، أمرت بحبس صاحب سنتر تعليمى بشارع كلية التجارة دائرة القسم على ذمة التحقيقات، على خلفية واقعة انتحار فتاة فى العقد الثانى من عمرها، بعد تناول حبة الغلال السامة، أثناء عملها فى السنتر الخاص بطلاب جامعة بنها، خاصة بعد كشف رسالة غامضة من الفتاة المنتحرة، كما استعجلت النيابة تحريات رجال المباحث وتفريغ الكاميرات بمكان الحادث، إلى جانب سماع أقوال الشهود، واستعجال تقرير الطب الشرعى لمعرفة ملابسات الحادث.

كما قررت نيابة قسم ثان بنها التصريح بدفن جثة الفتاة، بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية للطب الشرعى، وجرى تشييع جثمانها بمقابر الشموت ببنها.

وكانت «أمل.ج»، حاصلة على ليسانس الآداب، 24 عاما، تعمل فى سنتر للدروس الخصوصية لطلاب الجامعة بشارع كلية التجارة ببنها، يملكه «أ.م»، ويقدم المركز كورسات تعليمية لطلاب الجامعة، أقدمت على التخلص من حياتها، بتناول حبة حفظ الغلال السامة، لمرورها بحالة نفسية سيئة، وجرى نقلها للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من قسم تانى بنها، بورود بلاغا من مستشفى بنها العام بوصول فتاة مصابة بحالة إعياء شديد، نتيجة حالة تسمم.

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات، تبين أن الفتاة تعمل بسنتر تعليمى بشارع كلية التجارة بدائرة قسم ثان بنها، وقامت بالانتحار والتخلص من حياتها إثر مرورها بحالة نفسية سيئة.

وبسؤال عدد من الأهالى والعاملين بالسنتر التعليمى والمناطق المجاورة، أكدوا أن الفتاة المنتحرة كتبت قبل انتحارها على يدها وعلى بطنها عبارة «هاتولى حقى من أ»، وأرسلت رسائل إلى زملاء مالك السنتر والجروبات التعليمية الخاصة بالسنتر توضح تفاصيل علاقتها به، وأنه أوهم الجميع أنها ابنته لمنع إثارة أى شكوك لوجودها معه طيلة الوقت خاصة أنه متزوج.