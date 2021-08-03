نصر محروس بعد تصالحه مع دياب: «مقدرش أرفض طلب لـ تامر حسني»

أشاد المنتج نصر محروس، بموقف الفنان تامر حسني، بعد تدخل الأخير في أزمة الفنان دياب الأخيرة مع المنتج، قائلًا: «مقدرش يا تامر أرفض لك طلب».

وكتب نصر محروس، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلًا لـ تامر حسني، «أنا اللي بشكرك يا تامر وبشكر ربنا عليك وأنا فخور بيك كأخ ليا.. وبافتخر بيك كأكبر فنان في جيلك!!.. وطبعاً دياب أخويا الصغير اللي بتمنى له كل خير ونجاح».

ومن جانبه، شدد الفنان دياب، على مدى حبه واعتزازه بصداقته للمنتج نصر محروس، قائلًا: «أستاذى وأخويا الكبير والأب الروحى لينا كلنا.. ربنا يخليك لينا ويبارك فيك.. أشكرك على كل حاجة حلوة ربنا يراضيك ويسعدك».

وكان الفنان تامر حسني، قد نجح في عقد جلسة صلح بين الفنان دياب والمنتج نصر محروس وإنهاء الخلافات بينهما التي كانت قد انفجرت خلال الفترة الماضية.

ونشر تامر حسني، عبر صفحته، فيديو للتصالح وعلق عليه قائلا «الحمد لله ربنا قدرني أكون سبب في صلح أخويا وحبيبي دياب على أخويا الكبير المنتج اللي قدمني وقدم أجيال كتير لمصر، نصر محروس، وتم الصلح في منزله وتغاضى عن كامل الشرط الجزائي الواقع على الفنان دياب ودي لفتة حقيقي مفيش منتج ممكن يعملها في الزمن ده، شكراً أستاذ نصر شكراً إنك كبرتني ومردتليش طلبي ووقفت جانب دياب لأنه شاب ولسه في أول حياته، كل الشكر نصر محروس».

دياب يفجر أزمته مع نصر محروس عبر «الوطن»

يذكر أنّ الفنان دياب، قد كشف خلال تصريح سابق لـ«الوطن»، عن سبب ابتعاده عن الغناء في الوقت الحالي، قائلا: «عندي مشكلة مع شركة فري ميوزك كالعادة، يعني رافع عليا قضية زي ما بيرفع قضايا على كل الفنانين اللي بيشتغلوا معاه»، مؤكدا أنّه يثق في عدالة القضاء المصري: «القضاء هيقول كلمته ونكمل أكل عيشنا تاني بإذن الله، وأنا عندى ثقة كبيرة في القضاء المصري».