صلح الفنان دياب مع نصر محروس برعاية تامر حسني.. فيديو

نجح الفنان تامر حسني في عقد جلسة صلح بين الفنان دياب والمنتج نصر محروس وإنهاء الخلافات بينهما التي كانت قد انفجرت خلال الفترة الماضية.

ونشر تامر، عبر صفحته، فيديو للتصالح وعلق عليه قائلا «الحمد لله ربنا قدرني أكون سبب في صلح أخويا وحبيبي دياب على أخويا الكبير المنتج اللي قدمني وقدم أجيال كتير لمصر، نصر محروس، وتم الصلح في منزله وتغاضى عن كامل الشرط الجزائي الواقع على الفنان دياب ودي لفتة حقيقي مفيش منتج ممكن يعملها في الزمن ده، شكراً أستاذ نصر شكراً إنك كبرتني ومردتليش طلبي ووقفت جانب دياب لأنه شاب ولسه في أول حياته، كل الشكر نصر محروس».

وكشف دياب خلال تصريح سابق لـ«الوطن»، عن سبب ابتعاده عن الغناء في الوقت الحالي، قائلا: «عندي مشكلة مع شركة فري ميوزك كالعادة، يعني رافع عليا قضية زي ما بيرفع قضايا على كل الفنانين اللي بيشتغلوا معاه»، مؤكدا أنّه يثق في عدالة القضاء المصري: «القضاء هيقول كلمته ونكمل أكل عيشنا تاني بإذن الله، وأنا عندى ثقة كبيرة في القضاء المصري».

وأكد الفنان دياب، أنّ المنتج نصر محروس، وراء غيابه عن الغناء: «هو اللي معطلني عن الغنا مش أي حاجة تانية»، موضحا أنّه لا يوجد مطرب عمل مع شركة «فري ميوزك» ولم يحدث بينهما مشكلات: «هو تقريبا مفيش حد اشتغل مع أستاذ نصر معملش مشاكل معاه فربنا يهدي».