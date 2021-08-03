زيادة 7% في أسعار الغسالات والثلاجات بسبب ارتفاع الألومنيوم

شهدت أسعار الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة ارتفاعا بنسب بلغت في المتوسط 7% خلال الأشهر القليلة الماضية، وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية في تصريحات لـ«الوطن»، إن التحركات السعرية جاءت على خلفية الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الألومنيوم الذي تشهد أسعاره زيادات حادة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

وأكد المهندس أن الألومنيوم يدخل في أغلب صناعات الأجهزة المنزلية وفي مقدمتها الأواني المنزلية، والسلع المعمرة مثل الثلاجات والديب فريزر والتكييفات والغسالات، وأوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الزيادة السعرية لا تعد هي الزيادة الحقيقة، حيث أن أغلب المنتجين يسعى إلي خفض التكلفة بقدر الإمكان، نظرا لحالة الركود المسيطرة على الأسواق.

الأسواق تشهد حالة ركود بسبب تراجع القدرة الشرائية

وأضاف: الأسواق في الحالي تشهد ركودا نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، وأي زيادة في السعر من جانب المصانع ستعزز هذا الركود، وبالتالي فإن المنتجين لم يتمكنوا من تمرير سوى نحو 7% إلى الأسواق.

وأشار «المهندس» إلى أنه في حالة استمرار زيادة أسعار الألومنيوم في بورصة المعادن العالمية، فإن الأمر سيعني المزيد من المعاناة للمصانع، التي لا تعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية.

وارتفعت أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن غير مسبوق نتيجة زيادة الطلب ونقص المعروض العالمي، وهو ما أدى إلى تحريك أسعاره في مصر من قبل الشركة المنتج الوحيدة «مصر للألومنيوم»، ووفقا لوكالة «بلومبرج» فقد قفز سعر الألومنيوم بنحو 27%، حيث سجل سعر الطن 2500 دولار للطن هذا العام، في الوقت الذي تتوقع فيه بنوك استثمار عالمية منها «غولدمان ساكس» ارتفاع الأسعار إلى 3 آلاف دولار للطن بنهاية العام المقبل.

وفي مايو الماضي، قررت وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم حماية على وردات مصر من الألومنيوم، وقالت الوزارة إن القرار جاء في إطار حماية الصناعة المحلية من عمليات الإغراق وحرق الأسعار التي قام بها كبار المنتجين العالميين.