«آفات» و«تقلبات».. «الفلاحين» تكشف سبب ارتفاع أسعار الفاكهة 50%

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إنّ معظم أسعار الفاكهة شهدت ارتفاعا ملحوظا هذا العام بنسبة 50%، بسبب تأثر المحاصيل الزراعية بالتقلبات المناخية الحادة وانتشار الآفات الزراعية، موضحا أنّ سعر كيلو المانجو العويس تراوح بين 25 إلى 45 جنيها، والمانجو الهندي بين 15 إلى 30 جنيها، والمانجو الزبدية بين 15 و25 جنيها، والمانجو البلدي بين 10 جنيهات و15 جنيها، وهي أعلى من مثيلاتها العام الماضي بنحو 50% في الكيلو الواحد، مضيفا أنّ سعر التفاح البلدي بلغ 20 جنيها لأول مرة، وتراوح سعر العنب بين 10 إلى 20 جنيها للكيلو، والخيار 15 جنيها، والفلفل 10 جنيهات، والفاصوليا 25 جنيها، وهي أسعار مرتفعه للغاية.

التقلبات المناخية والآفات وراء ارتفاع الأسعار

وأضاف نقيب الفلاحين لـ«الوطن»، أنّ السبب الرئيسي في تراجع إنتاجية المانجو، يعود إلى التقلبات المناخية، وما حدث هذا العام، حيث تزهر أشجار المانجو عادة في شهري فبراير ومارس، وتحتاج خلال مرحلة التزهير إلى درجات حرارة منخفضة، ولذا يختلف موعد التزهير باختلاف درجة الحرارة، كما تختلف كل عام نسب الإزهار الأنثى والمذكرة، طبقا لنوع المانجو ومدى العناية بالأشجار، وكلما زاد عدد الأزهار الأنثى كان الحمل غزير.

ولفت أبوصدام إلى أنّ التلقيح يتم بواسطة الحشرات، فكلما انخفض عدد الحشرات النافعة كالنحل، انخفضت نسبة التلقيح وتقلصت الإنتاجية، موضحا أنّ التغيرات المناخية تتسبب في انتشار الأمراض والحشرات الضارة، كالحشرة القشرية وحشرة المن وأمراض العفن الهبابي والبياض الدقيقي، ما يتسبب في سقوط الأزهار وتساقط العقد وضعف الإنتاجية.

وتابع: «وكذلك الحال بالنسبة للعنب الذي يزهر في فصل الربيع ويحتاج لرعاية خاصة في مراحل النمو وحتى جني المحصول، وتوافر ظروف مناخية مناسبة لإتمام عملية التلقيح الذاتي للأزهار الخنثى، التي تتأثر بمدى قوة الرياح وتوافر الحشرات النافعة ودرجة الحرارة المواتية».

وأكد أبوصدام، أنّ الحشرات هي العامل الأهم في تلقيح زهور التفاح، لأنها لا تتقبل اللقاح من نفس الشجرة، كما تلعب الرياح دور مهم في تساقط ثمار وأزهار التفاح ولابد من انتظام ري أشجار التفاح حفاظا على الثمار من السقوط، ومنعا لتعفن الجذور مع ضرورة عدم توقف الري عند التزهير.