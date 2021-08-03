أحمد العوضي بعد تحسن ياسمين عبد العزيز: «للنكبات غايات تنتهي إليها»

طمأن الفنان أحمد العوضي، جمهوره ومحبي زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز على الحالة الصحية لها بعد خروجها من العناية المركزة.

وكتب «العوضي» عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، «للنكبات غايات تنتهي اليها، وَدَوَاؤها الصَبْر ُعليها، وترك الحيلة في إزالتها.. فإن الحيلة في إزالتها قبل انقضاء مدتها سبب لزيادتها.. عن الإمام علي بن ابي طالب».

أحمد العوضي يطمئن جمهوره على الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز

كان «العوضي»، كتب عبر حسابه على «فيس بوك»: «الحمد لله ياسمين خرجت من الرعاية المركزة، لكن تعليمات الأطباء المعالجين إن ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين، خوفا عليها، حيث إن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة حتى استقرار الحالة».

وأضاف: «أعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني، شكرا ليكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها، ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة».

وأعلن وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، منذ قليل، عبر حسابه على «فيس بوك»، خروجها من العناية المركزة، قائلا: «الحمد لله خرجت من العناية المركزة بفضل ربنا وكل اللي بيحبوها، بس مفيش زيارات».

رسائل رومانسية من أحمد العوضي لياسمين عبدالعزيز

وهذه ليست المرة الأولى التى يكتب فيها الفنان أحمد العوضي بوست خاصا بزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، منذ تعرضها لوعكة صحية، حيث إن المرة الأولى التي كتب فيها كان لإعلان خبر خضوعها لعملية جراحية فقال: «يمكن ببان قدامكم دايما قوي لكن الحقيقة أنا دلوقتى أضعف إنسان على وجه الأرض، علشان أنا روحي مش معايا أنا ضعيف جدا من غيرك، إنتى لازم تبقي كويسة ولازم تقومى بالسلامة، أنا لأول مرة أكتب من غير مكون مفكر أنا هكتب إيه، بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله علشان إنتى وعدانى وعد وهتنفذيه».

كتب أحمد العوضي منشورا آخر عن ياسمين عبدالعزيز قال فيه: «يا جماعة بعد إذنكم.. أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط... وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم.. وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم.. دي كفاية إنها تهون عليها شكرا ليكم».