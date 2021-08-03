«السينابتيك» يصدر أغنية جديدة من ألبومه المنتظر بعنوان «حلمي»

أصدر مغني الراب السينابتيك أغنية جديدة بعنوان «حلمي»، من ألبومه المنتظر «القمر والمحيط» عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب من إنتاج شركة وارنر ميوزك الشرق الأوسط، وهي الأغنية تحمل في طياتها ذكريات الماضي يخبرنا من خلالها السينابتيك قصته، من أين أتى وإلى أين يتجه في المستقبل، ويأخذ المستمعين في رحلة من خلال الموسيقى الإلكترونية السريعة والألحان الجميلة.

في الألبوم الجديد «القمر والمحيط»، يتحدث السينابتيك عن العديد من المواضيع الجديدة ويكمل قصته، من تركه لعمله في عالم الطب وعودته إليه، وتخليه عن الـ «Ritalin» وانتقاله للعيش في رام الله الفلسطينية، وتفرغه لتحقيق حلمه بأن يصبح مغنيا.

ويعرض الألبوم جولة في محيط حياة المغني بين التجارب الإيجابية والسلبية مستخدما مختلف الأنماط الموسيقية من الراب والهيب هوب والبوب وغيرها.

ويقدم السينابتيك في هذا الألبوم تجربة موسيقية مميزة لجمهوره وبصوته الكلاسيكي الذي أحبه الناس .

https://warnermusicme.lnk.to/7elmi_TheSynaptik

معلومات عن مغني الراب السينابتيك

إنه مغني الراب الفلسطيني الأردني ليث الحسيني (26 عاماً) والمعروف بـ «سينابتيك»، حيث تحدث عن مشواره كفنان وإنسان، انطلق بشكل احترافي منذ ما يقارب العام، فيما تحقق حفلاته في فلسطين والأردن، وباقي الوطن العربي، وأوروبا، حضوراً كبيراً، خاصة في أوساط الشباب، حيث تنتقد أغنياته الواقع الاجتماعي والسياسي بجرأة كعادة فناني «الراب» عموماً، كما تمس مشاكل الشباب المتمرّد والرافض لواقعه على أكثر من مستوى.

أصيب مغني الراب منذ صغره باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD)؛ وهي حالة عصبية تستدعي أخذ عدد من الأدوية بينها «ريتالين» التي كانت عنوان أبرز أغنيات ألبومه الأول «إم الموجات» الذي صدر في رام مطلع العام 2018، وحصدت مليوني مشاهدة على شبكة الإنترنت.