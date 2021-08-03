مصدر بـ«الصحة» يكشف حقيقة ظهور «دلتا بلس» في مصر: لن نخفي شيئا

نفت مصادر مسؤولة في وزارة الصحة والسكان، ما تردد بشأن إصابة شخص بمتحور دلتا بلس في مصر، وأكدت أنّه حال إصابة أي شخص في مصر بأي من متحورات كورونا سيتم الإعلان بشكل رسمي عنها: «فيروس كورونا مش جديد في مصر، ده وباء عالمي، والوزارة بتعلن عن كل المعلومات والمستجدات».

وطالب المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسل اليدين والبعد عن التكدس أو الزحام للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، خاصة وأنّه يشهد حالة من الاستقرار خلال هذه الفترة على مستوى الإصابات والوفيات.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 231259 حتى اليوم.

وأعلنت الوزارة تسجيل 51 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي عدد مصابي فيروس كورونا في مصر إلى 284362 من ضمنهم 231259 حالة تم شفاؤها.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع اعلى درجات الاستعداد القصوى لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ ما يلزم للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وخصصت وزارة الصحة والسكان مجموعة من القنوات الاتصالية لاطلاع المواطنين على مستجدات الفيروس وتلقي استفسارات المواطنين والإجابة عليها من مصادرها الرسمية.