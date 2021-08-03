القس كمال رشدي رئيسا لـ سنودس النيل الإنجيلي

أجرى سنودس النيل الإنجيلي المشيخي، المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية بمصر، خلال انعقاد اليوم الثاني من الجلسة العامة للدورة 131، والمنعقدة بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، انتخابات على مقعد رئيس السنودس ونائب الرئيس والسكرتير الثاني وعدد من رؤساء المجالس السنودسية .

وبعد تلقي اعتذارات مرشحي المجامع الثمانية، أجريت الانتخابات على مقعد الرئيس بين كل من القس محي زاهر راعي الكنيسة الإنجيلية بالتعاون ومرشح مجمع القاهرة الإنجيلي، القس كمال رشدي راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا ومرشح مجمع المنيا الإنجيلي المشيخي، وذلك بالاقتراع السري خلال الصناديق.

وأعلنت لجنة فرز الأصوات أن إجمالي عدد الأصوات 299 صوتًا منهم 6 باطل، وحصل القس محي زاهر على 68 صوتًا، القس كمال رشدي على 225 صوتًا، فيصبح الرئيس لهذه الدورة القس كمال رشدي لدورة سنودسية مدتها سنتين.

انتخب سنودس النيل الإنجيلي المشيخي القس أمير صادق ناروز بعد حصوله على 175 صوتًا كعضو المجلس الإنجيلي العام عن مقعد مجمع المنيا الإنجيلي خلفا للدكتور القس جوهر عزمي راعي الكنيسة الإنجيلية بالعبور، وذلك بعد انعقاد الجلسة العامة للدورة 131 بمقر الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر الجديدة.

رشح لشغل المنصب من مجمع المنيا الإنجيلي كلا من: القس مدحت غطاس لويندي، القس منسي نسيم صادق، القس نبيل صموئيل تيطس، القس سامي بشارة جيد، والقس أمير صادق ناروز، وجرت الانتخابات وأعلنت لجنة الفرز بإجمالي عدد أصوات الحضور 331 وأصوات باطلة 14 صوتًا جاءت النتيجة حصول القس مدحت غطاس على 54 صوتًا، بينما حصل القس منسي نسيم صادق على 88 صوتًا، القس نبيل صموئيل تيطس على 61 صوتًا، والقس سامي بشارة جيد 17 صوتًا، القس أمير صادق ناروز على ٩٨ صوتًا وبناء على ذلك تجري الإعادة بين القس أمير صادق ناروز والقس منسي نسيم صادق.

وجاءت نتيجة الإعادة من إجمالي حضور 329 عضو يوجد 17 صوتًا باطل، حصل القس منسي نسيم صادق على 137 صوتًا بينما القس أمير صادق ناروز على 175 صوتًا فيصبح القس أمير صادق ناروز هو الفائز بمقعد عضو المجلس الإنجيلي العام عن مجمع المنيا الإنجيلي.

الجدير بالذكر جاءت انتخابات المجلس الإنجيلي العام على مقعد مجمع المنيا بناء على مخاطبة من الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إلى سنودس النيل الإنجيلي بشأن رفع اسم عضو واحد للمجلس الإنجيلي والذي تم انتخابه في أبريل 2018 وتنتهي مده عضويته بانتهاء عضويته من مجمع المنيا في عام 2020 نظرا لتعينه في كنيسة العبور الإنجيلية بمجمع القاهرة وذلك لانتخاب قس عضو للمجلس عن مجمع المنيا بدلا منه وفقا للأمر العالي ولائحة المجلس المنظمة لذلك، علما أنه ليس هناك أعضاء آخرين تنتهي عضويتهم في عام 2020، فيما عدا القس جوهر عزمي يتم انتخاب قس ثابت عن مجمع المنيا.