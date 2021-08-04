حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 4-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج الحمل بسرعة غضبهم عندما يتم إهمال مشاعرهم والتقليل منها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في منزلك الثالث يمنحك قدرة كبيرة على الإقناع ويجعلك مسيطرا على الجميع.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

تستطيع اليوم أن تقوم بتحسين اتصالاتك مهما كنت مهموما.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة نادية الجندي ويوافق تاريخ ميلاده 24 مارس.