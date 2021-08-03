حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 3-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتاز مواليد برج الحوت بالعديد من الصفات منها الرومانسية ويحبون الانطلاق ويتميزون بخفة الظل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

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حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

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ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.