حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 3-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس سريع الغضب، ويتظاهر بالبرود، كأنه لا يبالي، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في مواجهة برجك والوقت ليس مناسبا للتسرع والمغامرة، خذ وقتك وتمهل.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

تنصحك الأفلاك بالحفاظ على اللباقة.. كن هادئا مع من تحب أو مع شريك حياتك مهما شعرت بالغليان.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نجلاء فتحي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 ديسمبر.