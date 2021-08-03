حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 3-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجدي يتحكم في تصرفاته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الجدي، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

القمر في منزلك السادس يمنحك طاقة ونشاطا، وتتألق موهبتك في إدارة وتنظيم أعمالك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

فينوس في منزل الحظ تمنحك سحرا وجاذبية وطاقة عاطفية، وعليك أن تقاوم ميلك للتمرد والانفعال.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان أحمد سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يناير.