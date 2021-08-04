حظك اليوم برج الثور الأربعاء 4-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الثور شخصية قوية، كما أنّه صبور، وهمّته عالية ويصعب إحباطه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تنتبه وأن تحافظ على تركيزك تجنبا لارتكاب أخطاء.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

فينوس والمريخ يساعدانك أن تقترب ممن تحب بذكاء، وتحصل على إعجاب الجنس الآخر بسهولة.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان حسن الرداد ويوافق تاريخ ميلاده 30 أبريل.