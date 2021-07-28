عاجل.. الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمحاصرة حريق داخل مصنع بشبرا

اندلع حريق هائل في مصنع للمشروبات بمنطقة شبرا الخيمة، مساء اليوم الأربعاء، وعلى الفور، دفعت إدارة الحماية المدنية بمحافظة القليوبية بفريق مزود بـ3 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران إلى باقي أقسام المصنع أو البنايات المجاورة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بمصنع شربات، بشارع السلام في عزبة الجوهري، أمام كوبري الخشب، بمنطقة شبرا الخيمة.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، إلى موقع المصنع، محل البلاغ، وتجري حالياً أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وبالمعاينة تبين أن المصنع مكون من 3 طوابق، ولا توجد أي إصابات بشرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.