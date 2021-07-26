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محمود مسلم

الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع منسوجات بالعاشر من رمضان

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نظيمه البحرواي
12:49 م | الإثنين 26 يوليو 2021
أرشيفية

أرشيفية

شب حريق هائل، اليوم، في مصنع منسوجات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ودفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بنشوب حريق في مصنع منسوجات بمدينة العاشر من رمضان.

انتقلت قوة من الحماية المدنية بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية، وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وتبين نشوب الحريق بمساحة محدودة وأسفر عن تلفيات بخامات المنتجات.

وتمكنت القوات من إخماد النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بانتداب لمعمل الجنائي لتحديد سبب اندلاع النيران وحصر قيمة التلفيات والخسائر.

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