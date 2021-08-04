حظك اليوم الأربعاء 4-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحرص الكثير من محبي علم الأبراج على مطالعة الحظ اليومي للبرج الخاص بهم، وتنقسم الأبراج لـ4 مجموعات وهي «الأبراج النارية، الأبراج الترابية، الأبراج المائية، والأبراج الهوائية»، وتتحدد الصفات الخاصة بالشخصيات وفق كل برج على حدة، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 4-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمنحك قدرة كبيرة على الإقناع ويجعلك مسيطرا على الجميع.

حظك اليوم برج الحمل 4-8-2021 على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم تحسين اتصالاتك مهما كنت مهموما.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم برج الثور 4-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تنتبه وأن تحافظ على تركيزك تجنبا لارتكاب أخطاء.

حظك اليوم برج الثور 4-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ يساعدانك أن تقترب ممن تحب بذكاء، وتحصل على إعجاب الجنس الآخر بسهولة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-8-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا لتدارك الأخطاء، كما أنّ لديك إمكانية للتطور ما يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمدك ذلك بكل السحر والتألق والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 4-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وعليك أن تبتعد عن الأضواء وأن تعمل في سرية وكتمان وانتبه لصحتك.

حظك اليوم برج السرطان 4-8-2021 على الصعيد العاطفي

تميل نحو التأمل ويساعدك ذلك على تصحيح الأخطاء مع الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 4-8-2021 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لتحقيق إنجازات مهمة وتتابع واجباتك ومسئولياتك بنجاح.

حظك اليوم برج الأسد 4-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء، لن تكون وحدك فهناك دعم من الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جنيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 4-8-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالتزام الهدوء، ويجب أن تحافظ على الدقة مع تجنب سوء التفاهم في محيطك المهني.

حظك اليوم برج العذراء 4-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس ما يجعلك تشعر بالتوتر والضغط، وعليك أن تحافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 4-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على اتخاذ قرارات صائبة وقد يقودك لحل مشاكل مهنية ومالية.

حظك اليوم برج الميزان 4-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجعل الوقت مناسبا للسفر ولقضاء أوقات سعيدة وموفقة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 4-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم موهبة تجارية يمكنك الاعتماد عليها خاصة في إنجاز أعمالك وفي البيع والشراء.

حظك اليوم برج العقرب 4-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع داعم ويساعدك ذلك على التعامل بود ورومانسية وحيوية مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 4-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك مما يجعلك تميل للعصبية والتوتر سريعا وتشغلك ألغاز تحيرك، ومن المهم ألا تغامر.

حظك اليوم برج القوس 4-8-2021 على الصعيد العاطفي

لا تطلب ممن تحب طاعة مطلقة، وحاول أن تتفهم مشاعر الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 4-8-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة ما زال يمدك بالإصرار والحماس ويجعلك تتحرك كإعصار وتحرك كل ما هو ساكن.

حظك اليوم برج الجدي 4-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تدفعك للتصرف بود وحب.. تبدو يقظا وتلفت إليك الأنظار بأسلوبك وحسن تصرفك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 4-8-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تحقق إنجازا كبيرا، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 4-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يمدك اليوم بمشاعر دافئة تجعلك مهتما ومتفهما.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 4-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، حاول أن تهدأ وأن تحافظ على تماسكك أمام الضغوط والواجبات المهنية أو العائلية.

حظك اليوم برج الحوت 4-8-2021 على الصعيد العاطفي

تجد اليوم أن بداخلك شكوك تشغلك.. انتبه كي لا تثير مشاكل دقيقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.