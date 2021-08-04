فوائد اقتصادية لعملات «البوليمر» البلاستيكية: يسهل إعادة تدويرها

تصدرت صور العملات البلاستيكية الجديدة المصنوعة من مادة «البوليمر» مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، خاصة بعد الإعلان عن طرحها في مصر خلال الأشهر المقبلة، حيث تعيش لمدة أطول، وتصنع من مادة مضادة للتلف، فضلا عن كونها صديقة للبيئة، وتقاوم نقل الفيروسات والأوبئة.

الإدريسي: خامة أقوى وتكلفة أقل

وعن الفرق بين العملة الجديدة والعملات الورقية القديمة من الناحية الاقتصادية، قال الدكتور على عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن العملات الجديدة البلاستكية «البوليمر» تتميز عن الورقية في تقليل معدلات التلف، وذلك لأن خامتها تكون أقوى، وبالتالي تكلفة الطباعة تكون أقل، وهو أمر مهم جدًا، بجانب الحافظ على البيئة.

ميزة مهمة في العملات البلاستيكية

وأضاف «الإدريسي» في حديثه مع «الوطن»، أن هناك ميزة مهمة في العملات البلاستيكية «البوليمر» أغفلها البعض، وتتعلق بإعادة التصنيع، حيث إن المادة المستخدمة في العملات الجديدة يمكن أن يعاد تصنيعها بعد حدوث تلف لها، على عكس ورق «البانكنوت»، والذي يصعب إعادة تصنيعه مرة أخرى، فضلا عن الجزء الخاص بالحفاظ على البيئة، ونقل الأوبئة والفيروسات، وغيرها من التغييرات التي هى في صالح المجتمع.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن استخدام العملات البلاستيكية «البوليمر» يعمل في أستراليا منذ عام 1988، لافتًا إلى أنه أمر ليس بالجديد، ولكنه أصبح اتجاها على مستوى العالم، ويعمل به نحو 25 دولة نفذته بشكل تدريجي، حيث إنه كلما صعب تزوير العملة يعطي ثقة كبيرة في العملة المصرية، ويقلل من التلاعب فيها.

موعد طرح عملات «البوليمر»

وكان البنك المركزي، أعلن عن موعد طرح العملات البلاستيكية في بيان رسمي، حيث إنه من المقرر أن تتداول لأول مرة في مصر في نوفمبر المقبل، معلنين أن صور نماذج العملات الجديدة لفئتي 10 جنيهات و20 جنيهًا، ليست التجربة النهائية، بينما هى ما زالت تحت الدراسة.