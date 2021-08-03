خلال الأيام الماضية، شهدت مواقع الشبكة العنكبوتية، بحث العديد من المواطنين عن كيف تحصل على العملات البلاستيكية الجديدة وموعد طرحها، وذلك بعدما أعلن البنك المركزي عن تصنيع العملات البلاستيكية الجديدة وطرحها للتداول فى السوق خلال الأشهر المقبلة.

وتستعرض «الوطن»، كيف تحصل على العملات البلاستيكية الجديدة وموعد طرحها وأهم مميزاتها.

العملات البلاستيكية

تعتبر العملات البلاستيكية الجديدة أول تطبيق لها في مصر خلال الاشهر المقبلة إلا أن العديد من الدول الأوروبية تتعامل بها بسبب مميزاتها الكبيرة، فالنقود تصنع من مادة البوليمر، وهي مادة ضد التلف، يمتد عمرها لفترات أطول من نظيرتها الورقية، كما أنها ضد المياه، وذات فاعلية أكبر أمام محاولات التزييف، كما أنها صديقة للبيئة، ومقاومة بشكل كبير لنقل الميكروبات أو الفيروسات، رغم أنها أكبر تكلفة في طباعتها من نظيرتها الورقية إلا أنها أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.

كيف تحصل على العملات البلاستيكية الجديدة وموعد طرحها

وأعلن البنك المركزي عن كيف تحصل على العملات البلاستيكية الجديدة وموعد طرحها، في بيان رسمي، أنه سيبدأ في طرح أول عملات بلاستيكية في نوفمبر المقبل، للمرة الأولى فى مصر، وتمّ طرح نماذج من صور البنكنوت الجديدة 2021 من فئة 10 جنيهات و20 جنيهًا، والتي ضمت عناصر مختلفة من حضارة مصر الفرعونية القديمة والحضارة الإسلامية على سبيل التجربة ولكنها ليست النهائية بحسب بيان البنك المركزي.

وأشار البنك المركزي، أنه سيتم الحصول على العملات البلاستيكية عن طريق البنوك وطرحها فى الخزائن بشكل رسمي.

وكيل محافظ البنك المركزي: على المواطن أن يفخر بعملته

ومن ناحية أخرى صرح خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع دار طباعة النقد، فى تصريحات صحفيه سابقة، أن هناك توجيهات من محافظ البنك المركزي بتحسين العملة الورقية الموجودة والتفكير في عملة أخرى ذات عُمر أطول تستطيع أن تستحمل في التداول أكثر من ثلاث أضعاف العملة الورقية، مؤكدا أن المواطن يجب عليه أن يفتخر بعملته، فالعملة تُعد مظهر الدولة مشيرا إلى أن العملة الجديدة تدخل فيها أحد أنواع البلاستيك مما يميزها عن العملة الورقية.