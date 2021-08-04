حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 4-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتّع مولود برج الميزان بالكرم الشديد والقدرة على كسب حب الناس ومودّتهم، ما يزيد القدرة على التأثير عليهم لصالح الخير.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر في منزل الحظ يساعدك على اتخاذ قرارات صائبة وقد يقودك لحل مشاكل مهنية ومالية.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

الوضع الفلكي يجعل الوقت مناسبا للسفر ولقضاء أوقات سعيدة وموفقة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.