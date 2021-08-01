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حظك اليوم برج الميزان الأحد 1-8-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:15 ص | الأحد 01 أغسطس 2021
حظك اليوم برج الميزان الأحد 1-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الميزان الأحد 1-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الميزان بأن لديه أسلوب مقنع في حديثه مع الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان 1-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك اليوم بأفكار مبتكرة لتنمية مستقبلك وزيادة مدخراتك.

حظك اليوم برج الميزان 1-8-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الأصدقاء يدفعانك للاهتمام بأقوالك وتؤثر في الآخرين بكل كلمة تنطق بها.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.

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