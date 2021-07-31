حظك اليوم برج الميزان السبت 31-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الميزان بالعقلانية والهدوء وموازنة الأمور قبل اتخاذ أي قرار، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر في منزل المدخرات مما يجعلك تنظر للمستقبل بواقعية وتخطط جيدا وتلتمس أسبابا للنجاح.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

اليوم تدفعك الأفلاك للاقتراب ممن حولك بود وذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل حسن الأسمر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أكتوبر.