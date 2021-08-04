تصل إلى 85%.. نصائح لمواجهة الرطوبة المرتفعة خلال الموجة الحارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد أجواء شديدة من الحرارة على كل الأنحاء، تستمر حتى نهاية الأسبوع، كما ترتفع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا إذ تصل إلى 80% على القاهرة، فيما تصل إلى 85% على السواحل الشمالية، وتتكوّن الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» نصائح لمواجهة الرطوبة والحفاظ على الجسم وفقًا لاستشاري الأمراض الجلدية الدكتور هاني الناظر على النحو التالي:

نصائح مواجهة الرطوبة المرتفعة

أشار «الناظر»، إلى أنّ من أبرز المشكلات التي تنتج عن الرطوبة المرتفعة مشكلة «حمو النيل» والتي تحدث بسبب زيادة إفراز العرق وامتلاء الغدد العرقية بكميات كبيرة منه نتيجة عدم تبخره بسبب الرطوبة المرتفعة، ما ينتج عنه التهاب تلك الغدد فتظهر المشكلة على الجلد في صورة حبوب حمراء صغيرة ذات رؤوس بيضاء يحيطها التهاب مؤلم وإحمرار الجلد مصحوب بحرقان ورغبة شديدة في الهرش في أماكن الرقبة والصدر والظهر والذراعين والثنايا وقد يصل للجبهة.

وأكد استشاري الجلدية ضرورة اتباع النصائح الآتية للمحافظة على الجسم في حالات الرطوبة المرتفعة:

1. ارتداء الملابس القطنية الخفيفة البيضاء، والابتعاد عن الملابس الضيقة والمصنوعة من ألياف صناعية كالنايلون.

2. الاستحمام مرتين يوميًا بمياه باردة وليست فاترة، واستخدام صابون جلسرين مع عدم استعمال الليفة نهائيًا.

3. يجب الحرص على تغيير الملابس يوميًا، خصوصا الداخلية، للتخلص من رائحة العرق الكريهة.

4. استخدام مزيلات للتخلص من رائحة العرق الكريهة، خصوصا بعد الاستحمام.

4. ضرورة التهوية المستمرة داخل المنزل وينصح دائمًا بالخروج ليلًا في الأماكن المفتوحة.

5. ينصح بوضع بشكير أو فوطة قطنية تحت الأطفال في أثناء النوم لامتصاص العرق، ووضع فوطة قطنية على الوسادة للكبار للسبب ذاته.

6. في حالات الإصابة بـ«حمو النيل» ينصح باستعمال محلول «الكلامينا» المتوافر في الصيدليات وذلك بعد رجه جيدًا، ثم دهان الأماكن المصابة والجلد بصفة عامة من ثلاث إلى أربع مرات يوميًا وخاصة بعد الاستحمام.

7. الحرص على عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

8. شرب السوائل والمياه قدر الإمكان.

9. عدم الجلوس في المناطق المغلقة وسيئة التهوية.

10. يفضل وجود غطاء للرأس في أثناء الخروج نهارًا.