بدء اختبارات القدرات للطلاب الجدد بجامعة الفيوم السبت

أعلن الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، مساء اليوم الثلاثاء، بدء اختبارات القدرات للطلاب الجدد بكلية التربية الرياضية (بنين وبنات)، وكلية التربية النوعية شعبة التربية الفنية، وكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض، وكلية السياحة والفنادق، وذلك في الفترة من السبت المقبل 7 أغسطس الجاري حتى الخميس 19 من الشهر نفسه، حيث يجرى تسجيل اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov على شبكة الإنترنت، وذلك في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها.

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية والنوعية إلكترونياً

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، أنّه فيما يتعلق بخطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق شبكة الإنترنت فهي كالتالي:

- يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات.

- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

- تظهر البيانات الشخصية للطالب وتتضمن رقم الجلوس، والاسم، والرقم القومي، والمحافظة، والإدارة التعليمية التابع لها الطالب، والمدرسة، والشعبة التي درسها الطالب.

- التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

- يختار الطالب نوع القدرات والمواعيد ويتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية مع العلم بأنّ قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

- يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

- تلتزم الكليات أيضاً بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الالكتروني للطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

- يجرى تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات، ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

- تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصاً على الشفافية مع الطلاب.

الأوراق المطلوبة لأداء اختبار القدرات بكليات التربية الرياضية والنوعية بالفيوم

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة لأداء الاختبارات بالكلية، أوضح القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، أنّه يجب على كل طالب يخضع لأداء اختبارات القدرات بكليات التربية الرياضية والنوعية بجامعة الفيوم، تقديم الأوراق التالية:

- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

- صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب صورتين شخصيتين بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.