رئيس جامعة الفيوم: زيادة ملحوظة في عدد الجامعات والكليات خلال 7 سنوات

أكد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن التطوير الذي طال التعليم الجامعي خلال الـ 7 سنوات الماضية، كان شاملا ويعد تطويرا في الكم والكيف والنوع، موضحا أن هناك زيادة ملحوظة للجميع على مستوى عدد الجامعات والكليات التي افتتحت خلال السنوات الأخيرة.

وقال «شديد»، خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع قناة extra news، إن الفترة الأخيرة شهدت أيضا زيادة في الإقبال على التعليم الجامعي، وهو ما أكدته الدولة من خلال توفير أماكن لهؤلاء الطلاب بزيادة عدد الجامعات والكليات، كاشفا أن كل عام يخضع من 500 – 600 ألف طالب لامتحانات الثانوية العامة.

وأشار رئيس جامعة الفيوم، إلى أنه على مستوى جامعة الفيوم فقط أُضيف إليها 4 كيانات تعليمية تخصصية تلبي احتياجات سوق العمل، خلال العامين الماضيين فقط، معلنا أن من بين هذه الكيانات كيان مهم يتمحور حول دراسة الذكاء الاصطناعي، الذي يتجه إليه العالم بأجمعه حاليا.

وأردف «شديد» أن جامعة الفيوم أنشأت كيانا مهتما بالتكنولجيا الحيوية، موضحا أنه للمرة الأولى على مستوى كل الجامعات المصرية يتواجد برنامج للتكنولجيا الحيوية ضمن تخصاصتها، بالإضافة لبرنامج أخر في الهندسة الصحية يدمج قطاع الطب بقطاع الهندسة، وكذلك برنامج خاص بالميجا ترونيك.

وأوضح رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة أنشأت عددا من الكليات خلال الفترة الأخيرة كان من بينها كلية العلاج الطبيعي وكلية الألسن، بالإضافة إلى كلية جديدة من نوعها خاصة بالثروة السمكية والاستزراع السمكي، مؤكدا أن هذا التطور الكمي صاحبة أيضا تطور كيفي ونوعي، معلنا أن معامل الكليات شهدت تطورا كبيرا، وكذلك الأنشطة الممارسة داخل الكليات وكذلك على مستوى البنية التحتية.