الغرفة التجارية: الموجة الحارة تؤثر على محاصيل شهري سبتمبر وأكتوبر

قال حاتم النجيب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المعروض من الخضر والفاكهة فى الأسواق لم تتأثر بالموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال الفترة الحالية في مصر، منوهًا بأن انعكاس الموجة الحارة سيكون على المحاصيل الذى سيجرى حصادها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، موضحًا أن الطماطم والقريعات مثل الكوسة والخياروالفلفل وغيرها، على رأس المحاصيل المتضررة من ارتفاع درجة الحرارة والتي تتسبب فى وقوع الثمار وحرقها، وبالتالي ضعف الإنتاجية.

وأضاف «النجيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، هناك تراجع بنسبة 30% في أسعار الخضروات والفواكه عقب عيد الأضحى لعدد من المحاصيل، والتي جاءت كالتالي:

الطماطم من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

البصل من 2 إلى 3 جنيهات.

الباذنجان من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

الفلفل من 3.5 إلى 5جنيه للكيلو.

الخيارمن 5 إلى 6 جنيهات.

البامية من 5 إلى 8جنيهات.

وأضاف «النجيب»، أن تلك الأسعار تأتي وسط ثبات كبير فى أسعار الفاكهة، فيما عدا «المانجو» التي لازالت تواصل الارتفاع في الأسواق، مشيرًا إلى وجود وفرة فى المعروض من أصناف الخضر والفاكهة، مضيفًا: « مصر تعيش حاليآ في جو من الأمن الغذائي، حيث تتوفر جميع المنتجات الزراعية بأسعار متفاوتة تناسب جميع الطبقات».

وطالب «النجيب» من وزارة الزراعة بزيادة حملات التوعية والإرشاد للفلاحين من حيث أنواع الزراعات المطلوب زراعتها والطرق الحديثه للزراعة والري والسعي الدائم لفتح أسواق خارجيه للمحاصيل التي تزيد عن الحاجة المحلية، ومتابعة ومراقبة جميع المنتجات الزراعية في الحقول والأسواق حفاظًا على سمعة المنتجات الزراعية المصرية، وللحفاظ على ما وصلنا إليه من أمن غذائي، فضلا عن تقديم الدعم المناسب للفلاحين لمواصلة الإنتاج الزراعي.