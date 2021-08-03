4 نساء يبحث عنهن المصريون على السوشيال ميديا

4 نساء تصدرن اليوم الثلاثاء، تريندات محرك البحث العالمي الشهير «جوجل»، لرغبة الكثير من المصريين معرفة أخبارهن لما يمثلن من مكانة مميزة في القلوب، ولهن شهرة ونجومية كبيرة داخل الوسط الفني والإعلامي، وهن:«سمية الخشاب، ودلال عبدالعزيز، وهاجر أحمد، والإعلامية إيمان الحصري».

وتعرض «الوطن» خلال السطور التالية قائمة السيدات اللاتي تصدرن «تريند جوجل»، وسبب بحث المصريين عنهن.

الفنانة سمية الخشاب

الفنانة سمية الخشاب احتلت المرتبة الثانية في بحث المصريين خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد خضوعها لجلسة تصوير في دبي، ونشرت صورها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي«انستجرام»، حيث ظهرت وهي ترتدي «بورنس أحمر» مزينا بنقوش صفراء، مع حذاء أصفر ذى كعب عال.

الإعلامية إيمان الحصري

تصدرت الإعلامية إيمان الحصري المرتبة الثالثة من قائمة «تريند جوجل»، بسبب حالتها الصحية، وحرصت الإعلامية إيمان الحصري على التواصل مع جمهورها، عبر «فيسبوك» في أول تعليق لها عقب أزمتها الصحية، معربة عن شكرها للجميع على ما لاقته من حب طوال الفترة الماضية، قائلة: «أول مرة أكون قادرة إني أكتب على فيس بوك من شهور.. والله مش عارفة أقولكم إيه على كم الاهتمام والدعم والحب اللي شوفته وسمعته وقريته في كل كلمة، وكل دعوة من القلب.. الدعاء الصادق».

وأضافت: «اللي لولاه مكنتش هبقي موجودة دلوقتي.. ناس كتير قوي نفسي أكلمها وأقولها شكرًا.. شكرا بجد.. حبكم ومساعدتكم ودعائكم ومشاعركم الطيبة وصلت، ودائما كانت وما زالت بتهون عليا، وإن شاء الله عندي ثقة كبيرة إني هعدي التجربة الصعبة دي على خير، لأن الحقيقة ما زلت فيها، لسه مخرجتش.. ولسه محتاجة.. دعواتكم».

الفنانة دلال عبد العزيز

وحلت الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز في المرتبة الرابعة ضمن 12 موضوعًا بحث عنهم المصريون خلال آخر 24 ساعة، وذلك بسبب شغف المصريين بمعرفة تفاصيل حالتها الصحية.

وقالت مصادر طبية على دراية بالحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، إنّ حالتها تتراجع، لتأثر رئتيها إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنهاية أبريل الماضي، موضحة أنّ تراجع الحالة النفسية للفنانة دلال عبدالعزيز، سببه تراجع حالتها الصحية وليس نقلها من مستشفى إلى آخر، موضحة أنّها تأثرت بشدة في الأيام الماضية، ما تسبب في فقدانها الوعي بشكل كامل في بعض الأحيان، كما أنّها لم تتحمل نقلها من السرير إلى كرسي متحرك، كما تستخدم بعض الأجهزة لمساعدتها على التنفس بسبب تراجع قدرة رئتيها على التنفس بصورة طبيعية.

الفنانة هاجر أحمد

الفنانة هاجر أحمد احتلت المرتبة السادسة في بحث المصريين على «جوجل»، بعد انتشار صور لها بعد حفل زفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد في أحد فنادق منطقة التجمع الخامس.

وشاركت هاجر أحمد جمهورها عبر موقع تبادل الصور «انستجرام» عددًا من الصور في أول ظهور لها في أثناء قضاء شهر العسل مع زوجها، في أحد الأماكن التي تطل على البحر.