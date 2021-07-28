«كل شوية بتطلع مفاجأة».. 10 تصريحات لرامي رضوان عن حالة دلال عبدالعزيز

كشف الإعلامي رامي رضوان، في برنامجه «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، وحالة أسرتها بعد الشائعة التي ترددت عن وفاتها الأيام الماضية، لافتًا إلى أن حالتها الصحية صعبة، ولا يتركونها لحظة.

وترصد لكم «الوطن» في السطور التالية أبرز 10 تصريحات لرامي رضوان حول الحالة الصحية للفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز.

1- «الوضع الصحي لدلال عبدالعزيز صعب، مش سهل، ومقدرش أقول فيه تحسن، وكل شوية بتطلع مفاجأة، والموضوع شديد الصعوبة».

2- «على المستوى الإنساني إحنا قاعدين كأسرة بنعمل شيفتات 24 ساعة عشان نكون مع حماتي العزيزة، وبنقعد في غرفة تابعة لغرفة الرعاية عشان منسبهاش لحظة».

3- «شقيقة دلال عبدالعزيز التي تعيش في الإسكندرية بتكلمني فتحدثت معها بهزار وضحك وقلت لها مش حقيقي، ولقيت كم رسايل رهيب، والناس كلها قلقت».

4- سارعت في نفي الخبر لطمأنة الناس على حالتها، و«إحنا أسرة تعيش معاناة من 3 شهور».

5- «أرجو من كل السادة الصحفيين والإعلاميين، بلاش نجري في نشر خبر الوفاة قبل التيقن 200% مراعاة لظروف أي أسرة عندها تحديات».

6- «بعض المواقع تنقل الأخبار عن (مصدر)، طب هو سر حربي يا جماعة، ما لو فيه مصدر قالك ما تقول اسمه».

7- «أنا مش مكبر الموضوع، وعندما كانت تخرج شائعات حول فنانين آخرين مكنتش بخرج أتكلم عن الشائعة في البرنامج إلا إذا تحققت من المعلومات».

8- «أرجو من زمايلي الصحفيين ميزعلوش مني بعد البوست اللي كتبته، ولكني حددت اللي نشر فقط».

9- «من شهر رمضان لم أتحدث عن الموضوع إلا مرتين مرة عشان أطمن الجمهور ومرة أخرى ساعة وفاة حمايا، وهو نجم كبير كل الناس تحدثت عنه، وأنا لا استغل البرنامج بتاعي في أمور أسرية».

10- «مازلنا نطلب وندعي الله أن يمد يده بالشفاء العاجل لدلال عبدالعزيز».