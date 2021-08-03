السفير حسام زكي يستقبل نائب وزير خارجية رومانيا

استقبل السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، صباح اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، بمقر الأمانة العامة، كورنيل فيروتا، نائب وزير خارجية جمهورية رومانيا، والذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، بأن «زكي» أثنى خلال اللقاء، على علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع جمهورية رومانيا بالدول العربية، وأعرب عن تطلع الجامعة العربية لتعزيز التعاون الثنائي مع رومانيا في جميع المجالات.

وذكر المصدر أن السفير حسام زكي أشاد بثبات الموقف الروماني بشأن تسوية النزاع في الشرق الأوسط وفق حل الدولتين، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في تفهم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي يشعر بخيبة أمل كبيرة في ظل استمرار الاحتلال وغياب أية بوادر لحل النزاع.

وأكد السفير حسام زكي أن الجامعة العربية تتابع باهتمام كبير المواقف الدولية من القضية الفلسطينية وبخاصة مواقف الدول الأوروبية، مشيرا إلى أهمية تجنب اتخاذ أية خطوات من شأنها المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو التأثير على الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة.

وأشار المصدر إلى أن اللقاء تناول كذلك عددا من القضايا الإقليمية المهمة، وعلى رأسها الأزمتين السورية والليبية، وكذلك الملف النووي الإيراني، حيث أكد الأمين العام المساعد للجامعة أهمية عدم اقتصار محادثات فيينا على التهديد النووي، وضرورة أن تتناول هذه المحادثات أيضا شواغل الدول العربية، وبخاصة سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، وكذلك برنامجها للصواريخ الباليستية الذي يمثل تهديدا واضحا للمنطقة.