بعد غلق 77 ألف مركز دروس خصوصية.. حملات غلق «السناتر» مستمرة

تواصل الوحدات المحلية بالمحافظات بالتنسيق، مع الشرطة ووزارة التربية والتعليم، غلق السناتر أو مراكز الدروس الخصوصية في حملات مستمرة ومكثفة منذ شهر ديسمبر الماضي، بعد صدور تعليمات من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بالتعامل مع تلك التجمعات وغلقها على الفور، حفاظا على سلامة الطلاب.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم غلق أكثر من 77 ألف مركز دروس خصوصية من مطلع العام الحالي، والحملات مستمرة بالمحافظات لغلق السناتر، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، موضحا أنه لن يتم السماح بفتح مراكز دروس خصوصية دون التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وعلى أولياء الأمور دور كبير في الحد من تلك الظاهرة والقضاء عليها تماما خلال الفترة المقبلة.

مراكز الدروس الخصوصية تعلن عن موسم جديد

وفيما يتعلق بإعلان عدد من مراكز الدروس الخصوصية عن بدء الموسم الجديد، أشار «قاسم» إلى أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات أو مراكز تفتح أبوابها أمام الطلاب لاتخاذ إجراء بشأنها، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم وفرت كل وسائل التعليم من منصات وقنوات تعليمية لكل المراحل الدراسية، وإعداد المدارس لخطة تطويرالتعليم، وبالتالي لم يعد هناك مجالا لوجود مراكز دروس خصوصية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأضاف مساعد الوزير، أن الحملات مستمرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها ارتداء الكمامة في المواصلات والحفاظ على التباعد الاجتماعى في المنشآت والتزام مواعيد الغلق للمنشآت من محلات ومولات تجارية ومطاعم ومقاهي وورش، والحد من الأسواق العشوائية وقاعات الأفراح والعزاء والسرادقات التي لا تلتزم بالإجراءات الوقائية من أجل سلامة المواطنين، علاوة على الغلق الفوري لأي سناتر دروس خصوصية، ويتم اتخاذ إجراء رادع ضد المخالفين وعدم التهاون معهم.

مواعيد عمل المحلات

أما مواعيد فتح وغلق المحلات يوميًا، فهي تبدأ من السابعة صباحًا حتى الحادية عشر مساءً صيفًا، وفي أيام الجمعة والخميس والعطلات الرسمية يتم مد فترة العمل ساعة، ليصبح غلق المحلات في الثانية عشر منتصف الليل.