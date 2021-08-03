«اللجنة الأولمبية» بعد فوز منتخب اليد على ألمانيا: «لعيبة مصر رجالة»

قال المهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، تعليقًا على تأهل المنتخب المصري لكرة اليد إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو، بعد الفوز على ألمانيا، إن «مصر لعبيتها رجالة، ومركزين بشكل كبير، والجهاز الفني بذل جهد غير طبيعي، وهناك تركيز كبير خاصة في حراسة المرمى، وكل هذه بوادر كانت بتقول إننا أحسن من ألمانيا».

وأضاف «العريان» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الثلاثاء، أن اللاعبين لديهم تصميم كبير، وروحهم المعنوية مرتفعة، والنتائج الإيجابية ترفع من الروح المعنوية للبعثة كلها، مشيرًا إلى أن هناك نتائج إيجابية أخرى مثل محمد متولي، ومحمد كيشو، اللذان ينافسان على الميدالية البرونزية غدًا، إضافة إلى مهاب الكردي الذي حقق نتائج إيجابية.

وتابع أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، أنهم فخورين بهم جدًا، ولا يوجد أحد قصر في الأمر، مشددًا على أن منتخب كرة اليد سيواجه فرنسا يوم الخميس، بينما ستتواجه الدنمارك وأسبانيا، مشددًا على أن هؤلاء الفرق هي الفرق الكبار، وأي شيء يمكن أن يحدث.

وحددت اللجنة المنظمة في أولمبياد طوكيو 2020، موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد القادمة أمام فرنسا في نصف نهائي أولمبياد طوكيو، والتي ستجمعه بمنتخب فرنسا، يوم الخميس 5- 8- 2021 في تمام العاشرة صباحا بتوقيت مصر، وذلك بعدما تخطى الفراعنة، منتخب ألمانيا في الدور ربع النهائي ظهر اليوم الثلاثاء بنتيجة 31- 25، بينما صعدت فرنسا إلى الدور نصف النهائي على حساب البحرين 42 - 28.

وحقق منتخب مصر لكرة اليد في مشواره بأولمبياد طوكيو 2020، 5 انتصارات قبل الوصول إلى الدور نصف النهائي من البطولة الأولمبية، استعدادًا للوقوف على منصة التتويج في أولمبياد طوكيو لأول مرة في التاريخ.