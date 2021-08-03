البيئة: محطة لرصد الضوضاء فى بنى سويف.. والشبكة القومية تضم 37

أعلنت وزيرة البيئة الانتهاء من إنشاء وتركيب أول محطة رصد لحظية لرصد مستويات الضوضاء البيئية بمبنى جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، بالتعاون مع جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، وذلك بهدف تقييم الوضع الحالى لمستويات الضوضاء البيئية بالمحافظة والاستفادة من النتائج فى إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية للحد من الضوضاء.

ووصل عدد المحطات بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء ٣٧ محطة موزعة على مستوى الجمهورية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تقوم بمراجعة وتعديل المعايير والحدود القصوى لمستويات الضوضاء الواردة فى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، وذلك من خلال تقييم ورصد مستويات الضوضاء فى مختلف المناطق وإمداد الوزارات والجهات المعنية بنتائج الرصد وقيم مستويات الضوضاء للاستفادة منها فى إقامة أى مشروعات قومية، مثل الطرق السريعة والكبارى والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية، إضافة لبحث الشكاوى الخاصة بالضوضاء الواردة من الخط الساخن لتلقى الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.