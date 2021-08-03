أسباب ارتفاع مبيعات سيارات «ميني فان» وانخفاض الميكروباص

شهدت سوق السيارات، مفاجئة خلال النصف الأول من العام الجارِ، حيث سجلت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها «ميكروباص وميني باص وميني فان»، تراجعا في مبيعاتها، وذلك بنسبة %6.8 لتصل إلى 11 ألفًا و806 سيارة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، مقارنة بنحو 12 ألفًا و672 وحدة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2020.

وأكد تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، الذي حصلت «الوطن» على نسخه منه، انخفاض المبيعات الإجمالية للأتوبيسات المستوردة بكل فئاتها بنسبة %13.2، إلى 5004 سيارة، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 5765 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء في التقرير أيضا، أن مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليا في المصانع بجميع أنواعها تراجعت بنسبة %1.5 لتسجل 6 آلاف و802 وحدة، مقابل 6 آلاف و907 سيارة.

تراجع في بيع الميكروباص

وقال عبد العاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن سوق السيارات المحلية، شهد تراجعا في مبيعات النقل الجماعي الميكروباص «14 راكب» بنسبة %12 إلى 5 آلاف و551 ميكروباص، مقابل 6 آلاف و309 سيارة من العام الماضي.

كما انخفضت نسبة مبيعات الميكروباص السياحي في السوق بنسبة %40.4 إلى 1075 سيارة خلال النصف الأول من العام الحالي.

انخفاض في بيع الأتوبيسات

وأكد عبد العاطي، في تصريحاته لـ«الوطن» أن الأتوبيسات المتوسطة، شهدت انخفاضا بنحو %51.7 من إجمالي مبيعاتها في السوق المحلية، بعدما حققت بيع 180 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 373 سيارة من العام الماضي.

ارتفاع مبيعات ميني فان

فيما شهدت مبيعات السيارات الميني فان، التي تعمل بالمدن الجديدة، كوسيلة نقل، ارتفاعا بنسبة %47.3 لتسجيل بيع 4 آلاف و354 سيارة ميني فان، مقابل 2956 سيارة العام الماضي.

يذكر أن سوق السيارات شهد تذبذا في مبيعات السيارات بسبب عمليات الإغلاق لمواجهة انتشار فيروس كورونا.