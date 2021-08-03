السيسي للقطاع الخاص: «عاوز تبقى موجود معانا اتفضل.. إحنا مش بنافس بعض»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن منظومة التغذية المدرسية، التي ستوزع للطلاب تكلفتها ليست بسيطة، «مقدرش أقول للقطاع الخاص تولى هذا الأمر، لأنه قد تكون له تكاليف أخرى مش اقتصادية فقط، أنا لما بقول بعمل مشروع وأبقى موجود فيه لازم يبقى على أعلى المعايير».

وجدد السيسي، خلال حديثه مع الاعلاميين والصحفيين، عقب افتتاحه مجمع «سايلو فودز» الصناعي، حديثه للقطاع الخاص، قائلا: «في كل المشروعات اللي انتوا شفتوها دي، لو عاوز تبقى موجود، اتفضل، ليه بقول اتفضل، لأن إحنا مع بعض، مش بنافس بعض، إحنا مع بعض نكمل بعض».