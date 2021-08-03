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محمود مسلم

عاجل.. السيسي عن التغذية المدرسية: «لازم نغذي ولادنا.. دول مستقبل مصر»

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نرمين عفيفي
12:24 م | الثلاثاء 03 أغسطس 2021
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية التغذية المدرسية: «لازم نغذي ولادنا، ومش في الـ75 يوم بس، لكن ده مرتبط بالتكلفة وقدرتنا على توفير الأموال، ولو كان عليا عاوز أغذيهم الـ5 أيام في الأسبوع، دول ولادنا ومستقبل مصر، ولو كان عليا عاوز أوفر لهم تغذية في أيام الدراسة كلها.. هما بيقولولي خليهم 3 أيام بس».

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي، للمدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»، بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا.

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