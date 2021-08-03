عماد الدين حسين: حدث مهم بشأن الزيادة السكانية في أكتوبر المقبل

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث اليوم في عدد من المحاور، أبرزها رفع سعر رغيف الخبز، إضافة إلى وجبة التغذية المدرسية، وهي مهمة وتعتبر مسألة أمن قومي من أجل تقديم تغذية سليمة إلى الطلاب، إضافة إلى الأرقام التي أُعلنت عن السمنة والأنيميا والتقزم، وهي أمر مفزع وتدق جرس الإنذار للمجتمع كله.

وأضاف «حسين» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الثلاثاء، أن الرئيس تحدث أيضا عن توعية السيدات بالصحة الإنجابية، والعدد الأمثل للأطفال في الأسرة، إضافة إلى حديث الرئيس عن الزيادة السكانية، وفي شهر أكتوبر المقبل سيكون هناك حدث مهم يتعلق بهذا الأمر.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن البعض كان يتحدث عن تنمية الحجر دون البشر، ولكن هذا كان ضروريًا في البداية، ثم تحولت البلد إلى تنمية البشر أيضًا، وستكون هناك نقلة في غاية الأهمية في هذا الشأن.

وعن ملف رفع سعر الخبز المدعم، قال «حسين»، إن الرئيس لا يسعى إلى الشعبية ولكنه يسعى اقتحام الملفات الشائكة، وهذا القرار «غير شعبي بالمرة»، ومنذ أيام الرئيس الراحل أنور السادات لم يمس أحد هذا الملف، لأنه حدثت مظاهرات شديدة وتراجع الرئيس السادات عن القرار، ولو كان تم جدولة الدعم منذ السبعينات وحتى الآن لم تحدث هذه المشكلة.

وشدد على أنه يجب دراسة هذا الأمر بعناية، ودراسة الفئات المتضررة وطريقة تعويضها، لأن هناك من يُهدر الخبز، ولكن آخرون يحتاجون الخبز أيضا، وهناك ثغرات تتيح لأصحاب المخابز استغلال منظومة الخبز.

أما عن ملف الزيادة السكانية، فقال إن أخطر ما في الموضوع هو الموروثات الشعبية، مثل «العيل بيجي برزقه، وربنا بيرزق الناس كلها»، مشيرًا إلى أنه يجب مقاومة هذه الأفكار، خاصة أن مصر تزيد سنويًا 2.5 مليون مواطن، وهذا مثل دولة من الدول المحيطة، مشيرًا إلى ضرورة اقتحام هذا الملف بقوة.

وأردف «حسين»، أن كلام الرئيس السيسي عن السد الإثيوبي كان واضحًا وحاسمًا، وهو «اطمنوا مصر حصتها مش هتتأثر»، وهي رسالة مكملة للرسالة التي وجهها الرئيس للشعب يوم إطلاق مبادرة حياة كريمة، مضيفا: «نحن نثق أنه لديه أسباب لهذه الطمأنة».