قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية تُحاول عمل منظومة وحل مسألة التغذية المدرسية للطلاب، «إنت بتتكلم في التغذية بتاعة المدارس حوالي 12 أو 13 مليون طالب مستهدف من الـ 24 مليون، أهم حاجة نستهدف المسار اللي إحنا ماشيين عليه، وإحنا نقدر بفضل الله بالشكل العلمي المفضل والتنفيذ القوي أننا نقدر نعمل منظومة نحقق للناس اللي إحنا بنستهدفه».

وأضاف «السيسي»، خلال لقائه مع الإعلاميين والصحفيين، عقب افتتاح مجمع سايلو فودز الصناعي، «أنا عاوز أودي منتج جيد لابني وبنتي وأحفادي الأطفال، عاوزين مثلا نقول فيه مدرستين موجودين في محافظة ما، عندهم مشكلة في الأنيميا، هطلع لهم من هنا منتج يُعالج موضوع الأنيميا ده، لحد ما نيجي نعمل فحوصات بعدها بشهر أو أثنين أو سنة، ونلاقي هناك توازن في الأمور».

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: «مش هقدر أودي لكل الطلاب شكل واحد من التغذية، إحنا لنا أهداف وهي نُحقق الصحة العامة اللي احنا بنتكلم عليها، لو بنتكلم على 1.5 مليون طفل عنده مشكلة في موضوع الأنيميا، حياتهم هتبقى عاملة إزاي، احنا نقدر نعمل ده آه، نقدر نستهدفهم، آه، نقدر نعالج ده، آه نقدر، أهم حاجة نكون عارفين ونعمل برامج نستهدفهم».