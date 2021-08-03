«التضامن»: نوفر سلة غذائية للمرأة بداية من الحمل وحتى نهاية فترة الرضاعة

قالت راندا فارس، مدير مشروع مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية بوزارة التضامن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن مسؤولية الدولة والأسرة في توفير بيئة مناسبة للطفل، بداية من الحمل إلى نهاية فترة الرضاعة، والوزارة لديها برنامج الـ1000 يوم، لرعاية المرأة منذ بداية حملها وحتى الانتهاء من فترة الرضاعة، لأن أول 1000 يوم مهمة جدًا للنمو البدني والعقلي، منوهة بأن الوزارة توفر سلة غذائية متكاملة لضمان توافر كل المواد المطلوبة لنمو الجنين بشكل صحي.

وأضافت «فارس»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الثلاثاء، أن مشروع مودة يعمل على إعداد المقبلين على الزواج، مشيرة إلى أن البرنامج أنشيء بتوجيهات من الرئيس أيضا من أجل الاهتمام بالأسرة المصرية، وهناك عدد كبير من المحاور الخاصة بالصحة الإنجابية، والفحص الطبي قبل الزواج، ولكن للأسف الشديد كثير من الشباب لا يأخذون الفحص الطبي باهتمام.

وأشارت إلى أنهم يعملون على توعية المقبلين على الزواج بخطورة إهمال مثل هذه الخطوة، وإمكانية علاج الكثير من الأمراض بسهولة قبل الزواج، مشددًة على أهمية تأخير إنجاب الطفل الأول لكي يحصل الزوجين على فرصة للتفاهم، ولا يصح أن يعيش الشخص دور الزوج والأب، وأن تعيش المرأة دور الزوجة والأم في سنة واحدة.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»، بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، على أهمية التغذية المدرسية.

وأوضح الرئيس: «لازم نغذي ولادنا، ومش في الـ75 يوم بس، لكن ده مرتبط بالتكلفة وقدرتنا على توفير الأموال، ولو كان عليا عاوز أغذيهم الـ5 أيام في الأسبوع، دول ولادنا ومستقبل مصر، ولو كان عليا عاوز أوفر لهم تغذية في أيام الدراسة كلها.. هما بيقولولي خليهم 3 أيام بس».