السيسي: أنا باعمل الكوبري في 3 شهور مش في 3 سنوات

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، حيث قال «عاوز أقولكم على حاجة.. ده برنامج اتحط وكان المشكلة اللي بتقابله مش آليات تنفيذه بل تكلفة تنفيذه، ودي كانت قضية القضايا، إزاي تعمل مشروع وانت تمويله فيه شك إنك تقدر تدبره؟».

وأضاف «السيسي»، خلال حديثه مع الاعلاميين والصحفيين، عقب افتتاحه مجمع «سايلو فودز» الصناعي، «مثلا، كنا بنقول عاوزين نعمل كوبري هنا، ونقول نعمله على موازنة سنة أو سنتين، ونبدأ في موضوع الكوبري، ونلاقي أمر آخر طارئ أكثر، أخذ جزء من موازنة الكوبري، فبكده الكوبري يستمر 3 أو 4 سنوات عشان يتنفذ».

وتابع رئيس الجمهورية: «أنا باعمل كوبري في 3 شهور، مش في 3 سنوات، الدنيا كلها تتغير عشان نسعد الناس ويبقى فيه رضا مجتمعي حقيقي».