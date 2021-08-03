السيسي: أقبل كل وجهات النظر «الاختلاف سنة من السنن»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يقبل الاختلاف في وجهات النظر، «في جميع تصريحاتنا اللي بنقولها ممكن نلاقي آراء مختلفة، أنا بقبل الاختلاف، عشان عاوزين نحقق السلامة لبلدنا، نحققها ازاي؟ عن طريق دراسات وقياس حقيقي لقدراتنا ثم تعديل المواقف، فكرة إن حد يكون مختلف معايا في رأي أنا أُرحب بده، لأن الاختلاف سُنة من السنن».

وأضاف «السيسي»، خلال حديثه مع الإعلاميين والصحفيين، عقب افتتاحه مجمع «سايلو فودز» الصناعي، أن مصر عملت نقلة جيدة خلال السنوات الماضية، في الحصول على المنتجات، «قبل كده كان فيه طوابير، والناس كانت تتزاحم، دلوقتي مبيحصلش كده، لو احنا بنتكلم على دولة تعدادها 100 مليون، لما نعيد تنظيمها هيبقى فيه مشاكل».

وتابع: «عشان تقدر تودي منتج لابني وبنتي محترم، ويلاقي عربية بتجبله الحاجة لغاية مدرسته بالمستوى ده والشكل ده، كلفنا 8 مليار جنيه، التغذية كان محطوط لها 300 مليون لما شدينا حيلنا قولنا مليار وشوية، الـ7 مليارات دول، هنجيبهم منين».