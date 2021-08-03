سوء التغذية يهدد الأطفال.. الصحة تعلن المحافظات الأكثر إصابة بالسمنة

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الأمراض التي تصيب الأطفال بسبب سوء التغذية، وقالت الوزارة فى تقرير رسمي لها: «تتضمن هذه الأمراض فقر الدم والسكر والضغط وأمراض الدورة الدموية وهشاشة العظام وكذلك باقي مسمياتها، والإصابة أيضًا بالسمنة وقصر القامة»، ناصحة أولياء الأمور تفادي هذه الأمراض من خلال الاهتمام بالوجبات الصحية، والتي تحتوي على الفواكه والخضروات وغيرها من العناصر الغذائية التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي للجسم.

المحافظات الأكثر إصابة بالسمنة

كما كشفت وزارة الصحة والسكان عن نتائج مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس، وبحسب التقرير الذي حصل «الوطن»على نسخة منه تمركزت ارتفاع نسب الإصابة بالأنيميا في محافظات الوجه القبلي، وسجلت محافظات (أسيوط- سوهاج- قنا- الفيوم- الأقصر- أسوان) والجيزة أعلى نسب إصابات، وفيما يتعلق بنسب ارتفاع السمنة جاءت محافظات الوجه البحري في الصدارة، وسجلت محافظات «الإسكندرية- دمياط- القاهرة- الغربية- الجيزة» أعلى نسب إصابات السمنة على مدار الثلاث الأعوام الماضية.

وعن «التقزم» أشارت وزارة الصحة والسكان إلى تمركز ارتفاع نسب الإصابة في محافظات الوجة القبلي والمحافظات الحدودية، و سجلت محافظات «مرسي مطروح- أسوان- المنيا- الإسماعلية- شمال سيناء- أسيوط- الفيوم- قنا- بني سويف» أعلى نسب إصابات تقزم.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان على رفع كافة استعدادتها بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية واتخاذ مايلزم للوقاية، يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتنفيذ توجيهات الرئيس للنهوض بالصحة العامة.