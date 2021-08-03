اللحظات الأخيرة في حياة نجم «تيك توك» المنتحر.. فيديو 120 ثانية وثق الواقعة

انتهت النيابة العامة، من معاينة منزل نجم تيك توك «محمد رضا»، الطفل المنتحر داخل منزله في منشأة ناصر، وتبين أنه صنع مشنقة لنفسه داخل غرفته بمنزل أسرته من حبل مصنوع من البلاستك، وثبته في الحامل الحديدي المخصص لمروحة السقف، وشنق نفسه بواستطه، وعثر في غرفة الطفل على هاتفه المحمول، وكان مفتوحًا على تطبيق واتساب، خلال محادثة جمعت الطفل المنتحر بصديقه، تضمنت كلماتها أنه سينتحر حالًا، وأرسل له تجهيزات الغرفة لهذا الغرض.

فيديو الانتحار

كشفت جهات التحقيق، أن فيديو الانتحار الموثق من نجم تيك توك داخل منزل أسرته في منشأة ناصر، مدته 120 ثانية أرسله إلى صديقه، وأن فريق الحث الجنائي، تحفظ على فيديو الانتحار الذي كان يظهر جنبات الغرفة، وسرير غرفة النوم، والمشنقة المعدة من نجم «تيك توك»، وكان يستعرضها بشكل دقيق، قبل أن ينتحر في فيديو وثق فيه انتحاره، التي فوجئت بها أسرته.

صديق نجم تيك توك

استمعت النيابة لأقوال صديق الطفل، الذي أسرع إلى منزل نجم تيك توك محمد رضا، الذي يهوى توثيق كل تحركاته اليومية في فيديوهات، ونشرها على منصة تيك توك، وبدأ في طرق الباب، وبعدها استعان بأحد أقارب نجم تيك توك وكسر الباب، فوجدوه جثة هامدة، وأنه كان موجودًا في المنزل بمفرده، في الوقت الذي كان والده موجودًا في عمله.

ونفت أسرة الطفل، معرفتها بأسباب انتحاره، وأنها فوجئت بخبر وفاته، بعد حضور صديق الطفل، وأخبرهم أنه تلقى فيديو يوضح أنه يجهز للانتحار، وعندما دخلوا الشقة وجدوه جثة هامدة.

النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل، لبيان الأسباب رسميًا، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.