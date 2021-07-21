صاحب مصنع مشروبات يحاول الانتحار بـ«حبة الغلة السامة» في المنوفية

استقبل مستشفى شبين الكوم الجامعي، اليوم الأربعاء، صاحب مصنع مشروبات بمحافظة المنوفية، مصاب بحالة تسمم، إثر محاولة انتحاره بتناوله قرص «حبة الغلة السامة»، لخلافات العمل، وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، لمحاولة إنقاذ حياته، فيما تم إبلاغ قسم الشرطة بالواقعة.

ورود بلاع بمحاولة انتحار صاحب مصنع

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد استقبال بلاغًا من مستشفى شبين الكوم الجامعي بوصول «ش. م. م» 35 عاما، مقيم ميت خلف دائرة القسم، مصاب بحالة تسمم، لتناوله قرص الغلة السام، وتم البدء في اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة تجاه الحالة.

وتعامل أطباء مستشفى شبين الكوم الجامعي، مع المريض، وتبين إصابته بحالة إعياء شديدة وتم وضعه تحت الرعاية الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه.

شقيق المصاب: تناول نصف قرص حبة الغلة السامة

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة شبين الكوم، لسؤال المصاب، في محضر الشرطة، تبين عدم إمكان سماع أقواله لخطورة حالته، وبسؤال شقيقه والذي يعمل معه بالمصنع، أكد تناول شقيقه نصف قرص من قرص الغلال السام، «حبة الغلة السامة» لسوء حالته النفسية على خلفية مشكلات عمل مع آخرين، ونفي الشبهة الجنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.