منجد يقتل زوجته ويحاول الانتحار ليلة العيد في بني سويف.. «هددته بالخلع»

جريمة لم تستغرق دقائق، بدأت بمشادة كلامية بين زوج يعمل «منجد بلدي» بمدينة إهناسيا غرب بني سويف، يبلغ 38 عامًا، وبين زوجته داخل محل تجاري تعمل به، وانتهت بإقدامه على طعنها 6 طعنات في الصدر، ثم يقدم على قطع شريان يده، بآلة حادة «سكين»، ليسقط الزوجان أرضًا، غارقان في دمائهما، ليلة عيد الأضحى المبارك، قبل أن يتم إبلاغ مركز شرطة إهناسيا والذي أبلغ مرفق الإسعاف لسرعة نقل الزوجين إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه تبين وفاة الزوجة، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، فيما تم نقل الزوج إلى غرفة العمليات بالمستشفى في محاولة لإسعافه.

الخلافات الزوجية وعلم الزوج برغبة زوجته في رفع قضية خُلع وراء الجريمة

الواقعة لم تبدأ في حينها، بل إن هناك خلافات متكررة بين الزوجين، طلبت خلالها الزوجة الطلاق ورفض الزوج، في ظل إنجابهما 3 أطفال، بل وصلت إلى أن الزوج علم أن هناك رغبة من زوجته في إقدامها على رفع قضية خُلع ضده، قبل أن يقدم على قتلها بسكين ويحاول التخلص من حياته بقطع شريان يده قبل أن يتم نقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي لعلاجه، تحت حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة بمديرية الأمن.

مديرية أمن بني سويف تتلقى إخطارَا بقتل زوج لزوجته بمركز إهناسيا ومحاولته الانتحار

كان اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا بورود بلاغ بإقدام زوج على طعن زوجته بآلة حادة «سكين» في صدرها ما أودى بحياتها، ونقلها جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وإقدام الزوج على قطع شرايين يده في محاولة للانتحار، والذي وجه بسرعة كشفت ملابسات الحادث والتحقيق فيه بمعرفة رجال المباحث تحت إشراف اللواء اسامة جمعة مدير مباحث المديرية.

وتبين من التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة إهناسيا بقيادة الرائد أحمد بهجت، أن هناك خلافات أسرية بين الزوجين منذ فترة، وأن بينهما 3 أطفال، وفي الفترة الأخيرة سمع الزوج أن زوجته سترفع قضية خُلع عليه، مما أثار غضبه وتوجه إلى محل عملها بمركز إهناسيا، وأقدم على طعنها عدة طعنات بـ«سكين» لتسقط غارقة في دمائها، ثم أقدم على قطع شرايين يده في محاولة للانتحار والتخلص من حياته.

نقل الزوجة لمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي والزوج للعمليات بنفس المستشفى

وبينت التحريات الأولية أن الزوجة تدعى «شادية. م»، من مدينة أهناسيا وزوجها يدعى «محمود. م»، وجرى نقل الزوجة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي، والزوج إلى نفس المستشفى لإجراء جراحة عاجلة له، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، ووجه مدير أمن بني سويف بتوفير حراسة أمنية مشددة على غرفة الزوج.