سعر ومواصفات هيونداي ألنترا HD موديل 2022

يحظى السوق المصري بالعديد من الماركات المختلفة من السيارات، غير أن الماركات الصينية لها مكانة قوية لدى المستهلكين، بسبب طرحها للعديد من الطرازات في الفئة المتوسطة، التي يسعى كثيرون إلى شرائها لما تتمتع به من مميزات كبيرة.

وتأتي ضمن تلك الشركات، التي تلقى إعجاب كثيرين شركة «هيونداي»، التي تطلق العديد من الطرازات، أبرزها سيارة «إلنترا اتش دي»، التي تعتبر من أكثر السيارات مبيعًا، خاصة في السوق المصري، حيث تنتمي إلى فئة سيارات السيدان وتتميز بالتالي:

مواصفات هيونداي النترا HD موديل 2021

تضم محركا بسعة 1600 سي سي، وقوة 121 حصان، وأقصى عزم للدوران 156 نيوتن متر، وعدد السلندارات 4.

كما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 182 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم في 11.3 ثانية.

وتأتي السيارة مزودة بناقل سرعة أوتوماتيك بـ4 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 6.6 لتر من الوقود.

أسعار هيونداي النترا HD موديل 2022 في الأسواق

يتم تصنيع السيارة في كوريا ويتم تجميع السيارة في مصر وتأتي في السق المصرية بخمسة فئات، وأسعارها كالآتي:

1- أتوماتيك اتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2022 بسعر 244,900 جنيه.

2- أتوماتيك اتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2022 بسعر 251,900 جنيه.

3- أتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2022 بسعر 264,900 جنيه.

4- أتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 15 2022 بسعر 259 ألف جنيه.

5- أتوماتيك / GL / HIGHLINE / TINTED GLASS 2021 بسعر 268,900 جنيه.

مميزات هيونداي النترا HD 2022

- تحتوي السيارة على 5 مقاعد، و5 أبواب، بما في ذلك الحقيبة الخلفية لها، التي تتسع لـ402 لتر، وتبلغ سعة خزان الوقود 53 لترًا.

- تأتي السيارة بضمان 100 ألف كيلو أو 3 سنوات أيهما أقرب.

- أما عن التجهيزات الداخلية في السيارة «إلنترا إتش دي»، فتشمل نوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، زجاج فاميه، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسادة هوائية للسائق، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وسادة هوائية للركاب.