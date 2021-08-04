«التعليم العالي» تحذر الطلاب من الكيانات الوهمية: لا تقعوا فريسة للنصب

حذر السيد عطا، رئيس قطاع التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، طلاب الثانوية العامة 2021 وما يعادلها من شهادات، من الانسياق خلف مروجي الإعلانات للكيانات التعليمية الوهمية التي تدعي انتسابها وعلاقتها بوزارة التعليم العالي والجامعات، وتمنح كورسات وتدريبات وشهادات الملتحقين بها، مناشدا جميع الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق خلفها حتى لا يقعوا فريسة للنصب من منعدمي الضمير، مؤكدا أن جميع الأكاديميات والمعاهد المعتمدة من قبل الوزارة متاحة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والأعلى للجامعات الحكومية عبر الإنترنت.

لا توجد أماكن تدرب الطلاب على القدرات

وأضاف رئيس قطاع التعليم والمشرف على قطاع التنسيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا توجد أي أماكن تتبع الوزارة تقدم كورسات وتدريبات للطلاب قبل انطلاق اختبارات القدرات 2021، المقرر أن تبدأ السبت المقبل الموافق 7 أغسطس الجاري، والتي ستستمر حتى 19 أغسطس الجاري، مؤكدا أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 أثناء أداء اختبارات القدرات للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبار القدرات.

ومن جهته، أكد الدكتور محمود حامد، عميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، أنه لا توجد أي مقرات تتبع الكلية أو الكليات المختلفة تنظم دورات تدريبية قبل اختبارات القدرات، موضحا أن اختبارات القدرات هدفها الأساسي هو اكتشاف المواهب المختلفة من أجل الأحقية في الالتحاق بالكليات، منوها بأن اختبارات القدرات واجتيازها شرط أساسي للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبار القدرات.

الاستعداد لاختبار القدرات

وأكد عميد تربية فنية جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى الانتهاء من جميع تجهيزات اختبارات القدرات بالكلية خاصة في ظل الظروف الراهنة والمتعلقة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، من حيث تحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة لجميع الطلاب الراغبين في أداء اختبارات القدرات لها.